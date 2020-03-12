OMÜ'de "14 Mart Tıp Bayramı" sergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, öğretim üyeleri ve öğrencilerin resim, maket ve poster çalışmalarından oluşan sergi düzenledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, öğretim üyeleri ve öğrencilerin resim, maket ve poster çalışmalarından oluşan sergi düzenledi.

Tıp Fakültesi Dekanlığı fuaye alanında düzenlenen serginin açılışına katılan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, akademisyen ve öğrencilerin el emeği, göz nuru çalışmalarını kapsayan serginin önem taşıdığını söyledi.

Başarmak için çalışmanın, çalışmak için de projenin şart olduğunu belirten Bilgiç, "Ülkemizin teknolojik gelişimi ve geleceği için gençlerimizin proje üretmeleri, içinde bulundukları iklimi anlamaları ve fikir üretebilmeleri şart. Bu bakımdan hazırladığınız bu poster çalışmaları, ileride yapacağınız daha büyük çalışmalar için ciddi bir başlangıç olacaktır. Hepinize, yoğunluğunuza rağmen verdiğiniz emek için teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Füsun Artıran İğde ise "Klinik döneme geçen öğrencilerimiz, danışman öğretim üyelerinin de yardımıyla ilk kez çalışma hipotezi geliştirip uygun veri toplama araçlarıyla topladıkları verileri değerlendirerek poster hazırladılar. Tıp Fakültesi Dekanlığına verdikleri destek için, öğrencilerimize de emekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bir hafta açık kalacak sergide, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, ilk üçe giren poster çalışmasını hazırlayan öğrencilere başarı belgesi ve "OMÜ Tıp Fakültesi" logolu tişört hediye etti.

Kaynak: AA