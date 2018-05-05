Omü 11'inci Uluslararası Öğrenci Buluşması

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından '13'üncü OMÜ Tanıtım Günleri ve 11'inci Uluslararası Öğrenci Buluşması' düzenlendi. Etkinlikte konuşan Vali Osman Kaymak, Samsun'a gelmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ailelerine ücretsiz konaklama imkanı sağlayacaklarını söyledi.

Samsun OMÜ tanıtım günlerinin 13'üncüsünü uluslararası öğrenci buluşmasının da 11'incisinin düzenlediği etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Etkinliğe Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavut, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik, Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı ve OMÜ Genel Sekreteri Doç.Dr. Menderes Kabadayı, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı ve OMÜ Genel Sekreteri Doç.Dr. Menderes Kabadayı, UDEF Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un ardından konuşan OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, OMÜ'de 4 bine yakın uluslararası öğrencilerinin olduğunu söyledi. Bilgiç, "OMÜ Türkiye'deki üniversiteler arasında uluslararası öğrenci sayısı bakımından en önde yer alan üniversitelerden biridir. Hatta geçen yıl itibariyle eğitim ihracatında OMÜ ikincilik ödülü aldı. 104 ülkeden 3 bin 500'ün üzerinde yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin içerisinde uluslararası öğrenci buluşması etkinliğinde bugün bizde ayrıca üniversite tanıtım günlerini katarak buradaki güzel tabloyu sağladık. Bugün 104 farklı ülkeden öğrencilerimiz kendi kültürlerine ait özelliklerini tanıtırken, bir yandan da üniversitelerimizi tanımak için gelen lise öğrencileri ve aileleriyle de buluşmuş olmaktalar" dedi.

İkinci üniversitenin Samsun'da değer katacağını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Üniversitemizin kazandığı uluslararası kimlik Türkiye'nin önümüzdeki o güçlü iddiasını bilimsel bir zeminle güçlendirecek ve inşallah daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacak çok önemli yapılanmalardan biridir. Bugün 4 bine yakın öğrenciden bahsediyoruz. Bugün OMÜ köklü bir mazi demek. OMÜ güçlü bir hafıza demek. OMÜ demek bu şehrin en önemli potansiyellerinden biri demek. İnşallah OMÜ'ye bir kardeş gelecek. Samsun üniversitemizin de kuruluşu ile birlikte üniversitelerimizin bu şehre katacağı değer çok daha fazla artacaktır. Ben Türkiye'nin bundan çok uzun yıllar önce belki bir dönem için ara verdiği, kaybettiğini düşündüğü bütün değerlerine, özüne, bütün birikimlerine ve her şeyden önemlisi o 'kaybettik mi acaba' dediğimiz içimizdeki özgüvene yeniden kavuştuğumuz günleri taşıyoruz. Arkamdaki yazı çok değerli 'Onlarca renk, yüzlerce kültür dünya 5'ten büyüktür'. Bu vurguyu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, BM kürsüsünden tüm dünya liderlerinin, masumların sesine sessiz kalan, onların gözyaşlarını görmezden gelen, onların çığlıklarına, acılarına el uzatmayan tüm dünyanın gözlerinin içine bakarak BM kürsüsünden 'dünya 5'ten büyüktür' diye haykırmıştı. Bugün bizler bu medeniyetin temsilcileri olarak, bizler bu anlayışa sahip olanlar olarak, bizler bu emaneti bize bırakan ecdadın torunları olarak bugün gördüğümüz bu manzaradan dolayı büyük bir memnuniyet içerisindeyiz. Türkiye artık sadece güvenilir bir liman değil. Türkiye sadece ülkesindeki savaştan kaçanların sığındığı bir ülke değil, aynı zamanda nitelikli ve kaliteli eğitim almak isteyenlerin, aynı zamanda dünya çapında çok büyük bir anlam ifade eden bu eğitime ulaşmak isteyenlerin de öncelikli tercihlerinden biridir" diye konuştu.

'SAMSUN'A GELEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNE ÜCRETSİZ KONAKLAMA'

Samsun'a gelmek isteyen yabancı öğrencilerin ailelerine ücretsiz konaklama imkanı sağlayacaklarını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "Türkiye'de bu işi en iyi yapanlardan biri Ortadoğu Teknik Üniversitesi'dir (ODTÜ). Artık bundan sonra OMÜ, yeni gelecek kardeş üniversite ile birlikte inşallah bu işi yapan uluslararası üniversiteler olarak Türkiye'deki yerini alacaktır. Biz bundan dolayı rektörlüğe çok teşekkür ediyoruz. Yabancı uyruklu gençlerimiz burada eğitim öğretimlerini sürdürürken Samsun'u ve Türkiye'yi de tanımalarını istiyoruz. Tabi ki tanırken ailelerinin de gelmesini istiyoruz. Aileler Samsun'a geldiklerinde maddi sıkıntı yaşayabilirler. Yusuf Ziya Yılmaz'da onların burada kalma masraflarını karşılamayı da taahhüt etmişti. Bizde buradan tekrar duyuralım. İnanıyorum ki şimdiki başkanımız Zihni Şahin'de bunu yapacaktır. Bizlerde valilik olarak destek olacağız. İnşallah bu çocuklarımız OMÜ'den mezun olmadan önce mutlaka ailelerini Samsun'da getirsinler ve Samsun'u ve Türkiye'yi tanımalarını istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı. Açılışın ardından OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü öğrencileri Havvanur Yazıcı ve Elif Ocakverdi, çizdikleri karakalem portrelerini Vali Kaymak, ve milletvekili Karaaslan'a hediye ettiler. Daha sonra protokol üyeleri uluslararası öğrencilerin kendi kültürlerini sergiledikleri stantları gezdiler.

- Samsun