Ömrünün 67 yılını çömlekçiliğe adayan Salim ustaya, 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülü

ANKARA (DHA) - BİLECİK'te ömrünün 67 yılını çömlekçiliğe adayan Salim Yaşar (80), 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri' ödülüne layık görüldü. Ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Yaşar, "Gururluyum. Ankara'ya gideceğim için 1 hafta uyumadım. Cumhurbaşkanımızın karşısında ilk 30 saniye çok heyecanlandım ama güler yüzü ve samimi havasıyla tüm heyecanım gitti, çok rahatladım" dedi.

Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde yaşayan 3 çocuk, 9 torun sahibi Salim Yaşar, babasının 1946 yılında kurduğu atölyede başlayıp öğrendiği çömlekçilik mesleğini 67 yıldır sürdürüyor. Atölyesinde, çömlekçiliği öğrenmek isteyenlere eğitim veren Yaşar, her yıl çeşitli fuarlarda da yer alıyor. Çamurdan yaptığı ürünlerin yerini artık plastik ürünlerin aldığını ve çömlekçilik mesleğinde çırak yetişmediğini belirten Yaşar, bundan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Salim Yaşar, 80 yıllık ömrünün 67 yılını verdiği çömlek ustalığında devlet sanatçısı olurken, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri' arasında yer aldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Yaşar, ödülünü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Yaşar, "Cumhurbaşkanımız karar vermişler, bize bu ödülü verdi. Sayın Cumhurbaşkanına, bu ödülü kendi adıma, Kınık köyündeki çömlekçiler adına aldığımı söyledim. Tabi kendisi de memnun oldu. Çok mutlu ve gururluyum. Özellikle köyüm adına çok gururluyum. Ankara'ya gideceğim için 1 hafta uyumadım. İnanın Cumhurbaşkanımızın karşısında ilk 30 saniye çok heyecanlandım ama kendisinin o güler yüzü ve samimi havasıyla tüm heyecanım gitti ve çok rahatladım. Bu, 67 yılın verdiği bir ödüldür. Pek çok ödül aldım ama bunun ayrı bir yeri var" ifadelerini kullandı.