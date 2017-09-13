Ömrünü yeğenine adadı

Bedensel ve zihinsel engelli yeğeni 41 yaşındaki Murat Memiş'e bakabilmek için yuva kurmaktan dahi vazgeçen 68 yaşındaki Pakize Memiş'in vefası büyük takdir topluyor



ÇORUM - Çorum'da yaşayan 68 yaşındaki Pakize Memiş, ömrünü engelli yeğenine adadı.

Bedensel ve zihinsel engelli yeğeni 41 yaşındaki Murat Memiş'e bakabilmek için yuva kurmaktan dahi vazgeçen ve tek başına engelli yeğeninin tüm ihtiyaçlarını karşılayan hala Pakize Memiş, bu vefa örneği ve azmi büyük takdir topluyor. Annesini 28 yıl önce, babasını da 8 yıl önce kaybeden Memiş, halasıyla birlikte Yeniyol Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşam mücadelesi veriyor.

Yeğenini çok sevdiğini dile getiren Pakize Memiş, "İçimden gelerek bakıyorum. Ben sadece halası değil, annesi, ablası olarak ne görüyorsanız artık. Allah Murat'ın yüzüne baksın. Uzun ömürler versin. Rabbim bana da sağlık sıhhat versin. O kadar çok seviyorum ki ne deyim. Peşinden koşuyorum. Allah göstermesin bir şey olsa baktıklarım hep boşa gidecek. Evin dahi işini bırakıyorum hep Murat'ın peşindeyim" dedi.

Kalp hastası annenin hayatını kaybettikten sonra Murat'ın kendisine kaldığını dile getiren Memiş, "Murat doğdu doğalı benimle birlikte. Yüksünmüyor. Ben Murat'a alıştım. Ona bir şey olsa Allah korusun çok üzülürüm. Allah'ım acısını göstermesin" ifadelerini kullandı.

Engelli yeğenine bakmak için evlilik dahi yapmayan Memiş, "Nişanlandım sonra nişandan döndüm. Benim evlilik araya girdi. Evet, onu bırakamadım. Kim bakacak. Hepsi var. Hep iyi gün dostları. İnşallah sonumuz daha iyiye gider. Şimdilik iyiyiz. Murat'ın dayısı teyzeleri var ama hepsi iyi gün dostu. Ama kolay değil. Komşular diyor ki 'Pakize abla niye zayıfladın.' Kolay değil. Murat hastalanınca 1-2 gün uyuyorum" şeklinde konuştu.

Yeğeninin fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu dile getiren Memiş, "Bir Fenerbahçe var. Hiç sormayın. Fenerli. Ölmek var dönmek yok. Ben takım tutmuyorum ama artık Fenerbahçeliyim. Maça falan bakmıyordum. Ama Murat'ın sayesinde Fenerbahçeli olduk. Utandırmasın Rabbim. İnşallah şampiyonluğa ulaşırız. Şampiyon olursak maça gideriz" diye konuştu.

"Allah, halamdan razı olsun"

Kendisine annesi gibi bakan halasına teşekkür eden Murat Memiş ise, "Allah razı olsun. Çok yardımı oluyor. Sabahları kahvaltımı hazırlıyor. Halam olmasa halim çok perişan olurdu" ifadelerini kullandı.

"Halası Murat'a ömrünü adadı"

Yeniyol Mahalle Muhtarı Seydi Demiray ise Pakize Memiş'in Murat'a ömrünü adadığını belirterek, "Murat bakıma muhtaç. 40 yıldır bakıma muhtaç Murat. Halası bir anneden daha üstün. 40 yıldır bebek gibi bakıyor Murat'a. Allah halasından razı olsun. Halası olmasa Murat perişan hallere düşebilirdi. Allah halasına uzun ömürler versin" şeklinde konuştu.