Ömrünü atalık tohumlara adadı
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Ömrünü atalık tohumlara adadı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Haberler | Güncel

Ömrünü atalık tohumlara adadı Çocukluğundaki tadı ararken bin bir çeşit atalık tohum oluşturdu Yaşanan pandemiyle birlikte doğal beslenmenin öneminin arttığı bir dönemde atalık tohumların da önemi arttı Manisa'da 22 yıldan fazla bir süredir atalık tohumların peşine düşen Eyüp...

Ömrünü atalık tohumlara adadı

Çocukluğundaki tadı ararken bin bir çeşit atalık tohum oluşturdu

Yaşanan pandemiyle birlikte doğal beslenmenin öneminin arttığı bir dönemde atalık tohumların da önemi arttı

Manisa'da 22 yıldan fazla bir süredir atalık tohumların peşine düşen Eyüp Korkmaz:

"Atalarımızdan kalan bütün tohumları, geçmişteki bütün tohumları geleceğe aktarabilmek bilmek için elimden geldiğince tüm gayretimle çalışıyorum"

"Bu pandemi insanları doğaya ve doğala yönlendirdi"

MANİSA - Yaşanan korona virüs pandemisiyle birlikte beslenme alışkanlarını değiştirerek doğal beslenmeye yönelen insanların tercihi, atalık tohumlara olan ilgiyi artırdı. Manisa'da 22 yıl önce çocukluğundaki lezzeti bulabilmek için atalık tohumların peşine düşen Eyüp Korkmaz bugün, "Atalarımızdan kalan bütün tohumları, geçmişteki bütün tohumları geleceğe aktarabilmek bilmek için elimden geldiğince tüm gayretimle çalışıyorum. Bu pandemi insanları doğaya ve doğala yönlendirdi" dedi.

Manisa'nın Spil Dağı eteklerindeki Sultan Yaylasında bir buçuk dönümlük arazisinde atalık tohumları gelecek nesillere aktarabilmek için emekli olduktan sonra var gücüyle çalışan Eyüp Korkmaz, çocukluğundaki tadı ararken bugün bin bir çeşit atalık tohum üreterek gelecek için çalışmaya devam ediyor. Tek derdinin insanların doğal bir beslenme yapması gerektiğini kaydeden Korkmaz, yaşanan korona virüs pandemisi nedeniyle bazı insanların doğal beslenmenin önemine vardığını ve beslenme şekillerini değiştirdiklerini söyledi.

"Atalık tohumlar geleceğe aktarabilmek için çalışıyorum"

Benim ilk amacım çocukluğumuzdaki tadı bulabilmekti. Şimdi çocukluğumuzdan çok daha ileri atalarımıza kadar vardık. Atalarımızdan kalan bütün tohumları, geçmişteki bütün tohumları geleceğe aktarabilmek bilmek için elimden geldiğince tüm gayretimle çalışıyorum. Çevremde, tüm arkadaşlarımdan bulduğum, duyduğum, gördüğüm bütün tohumları, fidanları buraya getirip ekip tohumlarını çoğaltarak çevreme dağıtma gayretindeyim. Ekimler sürekli değişmekte. Şu anda 60 civarında domates çeşidim var. Bunun yüzde 70'i ekilmiş, yetişmiş faal durumda. Önümüzdeki dönemde ürüne geçecek 20-25 çeşit daha domatesim var. Bu sene 20'ye yakın biber çeşidi, 20'nin üzerinde patlıcan çeşidi var. Burada Anadolu'nun özeti var. Sultan Yaylasında kısaca Anadolu'nun bütün özeti var diyebiliriz. Ben elimden geldiğince pandemiye rağmen kargoyla veya buraya gelen arkadaşlara hatta pandeminin çok tehlikeli olduğu dönemde bile tohumları hazırlayarak duvar dışına atarak alıp gidenler oldu. Akhisar'dan, Bursa'dan, Muğla'dan, şehir dışından gelenler oldu. Bu pandemi insanları daha doğal en azından bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilmek için doğaya ve doğala yönlendirdi. Bazı insanları uyardı genelde çok fazla olmasa da aklı başına gelen çok insan oldu. Her zaman diyorum gıdalar sağlıklıysa ilaca gerek yok, değilse ilacın da bir faydası yok.

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Ömrünü atalık tohumlara adadı
Ömrünü atalık tohumlara adadı
Ömrünü atalık tohumlara adadı
Ömrünü atalık tohumlara adadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel

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