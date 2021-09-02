Ömrünü 3 engelli evladına adadı

Kahramanmaraş'ta bir anne doğuştan engelli 3 evladına bebek gibi bakarak, onlar için elinden geleni yapıyor.

Kahramanmaraş'ta bir anne doğuştan engelli 3 evladına bebek gibi bakarak, onlar için elinden geleni yapıyor.

Türkoğlu ilçesi Gaziler Mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi 62 yaşındaki Asiye Köse, doğuştan engelli olan kızları Yasemin Köse (45), Özge Köse (22) ve oğlu Servet Köse'ye (35) ömrünü adadı.

Evlatları için elinden geleni yaptığını söyleyen Asiye Köse, "3 evladım felçli olarak dünyaya geldi. Bu zamana kadar tek başıma baktım. En büyük evladım 45 yaşında ve ben 45 yıldır başından ayrılmadım. Ayağa kalkma şansları yok. Evlatlarıma yemeklerini kendi elimle yediriyorum. Bazen komşularım yardıma geliyor. Ben dışarı çıkamadığım zaman komşularıma liste yapıyorum onlar alıp getiriyor. Bir anne olarak çok zor bir durum. İnsan üzülüyor ama yapacak bir şey yok. Doğdukları günden bu yana bu haldeler. Elimden geldiğince 3 çocuğuma bakacağım. Ölene kadar çocuklarımın yanında olacağım" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı