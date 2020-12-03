Omonia - PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Omonia - PAOK Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Omonia - PAOK maçıdır. Peki Omonia - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

OMONİA - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Omonia - PAOK maçı 3 Aralık 2020 Perşembe günü (yani bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

OMONİA - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Omonia - PAOK maçının Türkiye kanallarında yayını bulunmamaktadır.

OMONİA - PAOK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, GSP Stadyumu, Strovolos'da oynanacak.