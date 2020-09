Omnipotens nedir? Omnipotans ne demek? Omnipotens ne anlama geliyor? Omnipotens ne anlama geliyor en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Her şeye gücü yetme kelime anlamına sahip omnipotens, dini terim olarak da kullanılıyor. İşte, omnipotens anlamı...

Her şeye gücü yetebilme, her şeyi elde edebileceğini sanma gibi anlamlarda kullanılan omnipotans, bebeklerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Psikiyatrlar için de önemli kavramlar arasında yer alan omnipotens ne demek?

OMNİPOTENS NEDİR, NE DEMEK?

Omnipotens, her şeye gücünün yeteceğini, her şeyi elde edebileceğini sanma durumudur. "Omnipotans" kavramı nesne ilişkileri kuramcısı Melanie Klein'ın iyi/kötü nesne teorisiyle bir ölçüde bağdaşır, zira iyi nesne olarak tanımlanan kavram aslında bebekte omnipotans düşünceyi pekiştiren durumdur. İyi nesne bebeği besleyen, ağladığında ağzına tıkınan, haz sağlayan, istediğinde ısırabildiği nesnedir. Bebekliğin bu dönemleri düşünüldüğünde bebeğin; her şeyin kontrolü ve gücü kendi elindeymiş gibi bir yanılgıya düşmesi infantil dönemler için çok da şaşırtıcı değildir.

Öte yandan bebek büyüyüp bazı şeyleri elde edememeye, istediği her şeyi yapamamaya başladığında durumlarınöğrendiği gibi olmadığının farkına varır ve bebeklik döneminde tattığı birincil narsisistik hislerinin hayal kırıklığını yaşar.

Omnipotence'in narsisistik kişilik bozukluğu ile de yakın ilişkisi vardır.

OMNİPOTENS NE ANLAMA GELİR?

Omnipotens, inanç, mutlak kudret anlamına geliyor. İngilizce "Omnipotence" kelimesinden çevrilmiştir. Kelime anlamı olarak ise; Omnipotens: Her şeye gücü yetme, sınırsız güç ve potansiyele sahip olmanın kalitesidir. Tek tanrılı dinler genel olarak her şeye gücü yetmeyi yalnızca inançlarının tanrısına bağlar.

Kaynak: Haberler.com