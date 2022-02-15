OMM Alize Ocean Racing'den, Transquadra'da önemli başarı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Uzun süreli hazırlıklar, yüksek konsantrasyon, titiz planlamalar ve alternatifli strateji, zorlu okyanus yarışı Transquadra'ya katılan ilk Türk takımı olan OMM Alice Ocean Racing'e büyük başarı getirdi.

Yarışın Marsilya - Madeira etabını ikinci sırada tamamlayarak küresel yelken dünyasında Türk yelkenciliğinin konuşulmasını sağlayan OMM Alize Ocean Racing, 2 bin 700 deniz millik Madeira - Martinik etabında da istikrarlı performansını sürdürerek henüz ilk yıl olmasına rağmen bu büyük yarışı beşinci sırada tamamladı.

OMM Alize Ocean Racing'de Sinan Sümer ve Tolga Pamir yer aldı

Odunpazarı Modern Müze'nin ana sponsorluk desteği verdiği Alize Ocean Racing, Sinan Sümer ve Tolga Pamir'den oluşan kadrosuyla yarış tarihine de geçti. Daha önce bireysel sporcularımız bu yarışta yer alsa da ilk kez bir Türk takımı, Martinik'te son bulan yarışta yelken açtı. Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Sinan Sümer, "Hayli yorucu bir etabı geride bırakmış olsak da ilk 5'te yer almaktan dolayı çok gururlu ve mutluyuz. Çok zorlu şartlarda yarıştık. Filodaki bazı tekneler ciddi problemler yaşadılar. Ekipman arızaları ve ciddi yaralanmalar sebebiyle yarışı terk eden bazı takımlar oldu. Rüzgar şartları tahmin edilenden çok farklıydı. Hiç sabit şartlarda yarışamadık. Okyanus filoya hep kapris hem de güç gösterdi. Bizim teknemizde da bazı hasarlar da olmuştu. Tüm bu şartlara karşı iyi bir etap geçirdik. Takımımıza destek veren tüm yelken dostlarına ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarının genç yelkenciler için de bir motivasyon kaynağına dönüşeceğine inanıyoruz. Ülkemize döndükten sonra, dünyanın en zorlu okyanus yarışlarından biri olan Transquadra'da elde ettiğimi yarış deneyimini gençlerimize aktarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

TOLGA PAMİR: "DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Ekip olarak iki etapta da uyumlu şekilde hareket ettiklerini ifade eden Tolga Pamir ise şu ifadelere yer verdi:

"Yarış öncesinde yaptığımız tüm hazırlıklar, yarış sırasında hayata geçti. Özellikle beklenen rüzgarların gelmemesinden ötürü stratejimizi kısa süre içerisinde değiştirmemizi gerektiren durumlar oldu. Fiziksel olarak çok zor bir yarış geçirsek de kapsamlı hazırlıklarımız ve çalıştığımız stratejiler, ilk yılımız olsa da çok üst sıralarda yer almamızı sağladı. Ritim olarak ana grubun içerisinde kaldık. Elde ettiğimiz beşincilik, ilk etapta elde ettiğimiz ikincilik kadar değerli. Yarış sonrasında yerli-yabancı yelken tutkunlarından aldığımız geri bildirimler de çok olumluydu. OMM Alize Ocean Racing'e destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Yelken ailesini gururlandıran çok önemli bir başarıya imza atan OMM Alize Ocean Racing, ana sponsoru Odunpazarı Modern Müze'nin yanı sıra Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Columbia ve Yacht Türkiye'den de büyük destek aldı.

İhlas Haber Ajansı - Güncel