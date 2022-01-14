OMİKRON AŞIYA OLAN İLGİYİ ARTTIRDI

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli genelinde de vaka artışı ile karşı karşıya olduklarını, omikronun yaygın olarak görülmesiyle birlikte toplumda aşılama konusunda artış olduğunu söyledi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan omikron varyantının etkisiyle aşılamada hatırlatma dozlarına ilginin arttığını belirtti. Toplumunun büyük bir kesiminin mutlaka aşı olmasını istediklerini ifade eden Pehlevan, "Vaka artışlarında omikron yaygın olarak görülmesi durumunda toplumda bir duyarlılık var. Aşılamada özellikle 3. dozlara büyük bir teveccüh var. Biz toplumun büyük bir kesiminin mutlaka aşı olmasını istiyoruz. Omikron varyantıyla birlikte aşılama sayıları konusunda artış oldu. Maske mesafe hijyene dikkat etmek lazım. Bu varyantla beraber pandeminin üstesinden gelmeyi umuyoruz" diye konuştu.

'YOĞUN BAKIMLARA YANSIMASI YOK DENECEK KADAR AZ'

Kocaeli genelinde vaka artışı olduğunu söyleyen Pehlevan, "Kocaeli genelinde de vaka artışı var. Ancak hastanelere yansıması ve yoğun bakımlara yansıması yok denecek kadar az. Maalesef daha hızlı bulaşıyor. Aşı çok çok önemli ve özellikle bütün sağlık kuruluşlarımız, mobil aşı ekiplerimiz, aşı polikliniklerimiz sürekli aşı yapmak için vatandaşlarımızı bekliyorlar. Hastanelerde yatan vatandaşlarımız ya aşı olmamış ya da aşılarını tam tamamlamamış vatandaşlarımız. Yoğun bakımlarda doluluk söz konusu değil. Kriz noktasında değiliz, kovid yoğun bakımlarında artış yok. Normal poliklinik ameliyathane hizmetleri devam ediyor. Sağlık sisteminde sıkıntı yaratacak bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

'OMİKRON ÇOK HIZLI BULAŞIYOR'

Tedbirlere uyulmasını isteyen Pehlevan, şöyle konuştu:

"Mutlaka tedbirlere uymak lazım, omikron çok hızlı bulaşıyor. Önlemler konusunda çok dikkatli olmalıyız. Aşı ciddi anlamda bizi koruyor, hastane ve yoğun bakım yatışları önemli ölçüde azaltıyor. Toplumun tüm bireyleri maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeli. İnsanlar kapalı ortamlarda kış şartlarında daha fazla zaman geçirmek zorunda kalıyorlar. Kapalı alanlarda mutlaka maske konusuna daha fazla yaklaşmak lazım. Mümkün oldukça kapalı ortamlardan uzak durmak lazım"