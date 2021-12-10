Omicron varyantının yayılmaya başladığı İngiltere'de mobil aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
Omicron varyantının yayılmaya başladığı İngiltere'de mobil aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.
Omicron varyantının yayılmaya başladığı İngiltere'de mobil aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantı nedeniyle ülkede bu ayın sonuna kadar yaklaşık bir milyon kişinin Kovid-19'a yakalanabileceğini belirti. Buna göre Kovid-19 kısıtlamalarında evden çalışılması tavsiyesinde bulunulmuş, tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske kullanılması zorunlu hale getirilmişti. Aşı pasaportunun da uygulamaya koyma kararı alındığı ülkede halkın mobil Kovid-19 aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.