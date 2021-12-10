Omicron varyantının yayılmaya başladığı İngiltere'de mobil aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantı nedeniyle ülkede bu ayın sonuna kadar yaklaşık bir milyon kişinin Kovid-19'a yakalanabileceğini belirti. Buna göre Kovid-19 kısıtlamalarında evden çalışılması tavsiyesinde bulunulmuş, tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske kullanılması zorunlu hale getirilmişti. Aşı pasaportunun da uygulamaya koyma kararı alındığı ülkede halkın mobil Kovid-19 aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.