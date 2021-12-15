Omicron varyantı yılbaşına hazırlanan Beytullahim'de turizm sezonuna gölge düşürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Beytullahim kenti, yılbaşı hazırlıklarını sürdürürken, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı turizm sezonunu olumsuz etkiledi.

Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan kent, yeni yıl kutlamaları kapsamında süslenirken, Mehd Kilisesi (Doğuş) önündeki Noel ağacı da aydınlatıldı.

Ancak bu yıl, Hristiyanların inanışına göre en eski kutsal mekan olarak kabul edilen kentte canlı geçmesi beklenen turizm sezonuna Omicron varyantı gölge düşürdü.

Otellerde yapılan rezervasyonlar, yeni varyant nedeniyle iptal edildi.

Beytullahim Belediye Başkanı Anton Salman daha önceki açıklamalarında bu yıl kutlamaların toplu yapılacağını, bu nedenle çok sayıda katılımcı toplayabilmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtiyordu.

"Rezervasyonların iptali, turizm sezonuna darbe oldu"

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistin Turizm Bakanlığı Sözcüsü Ceris Kumsiyye, İsrail'in yeni varyanta karşı, yabancıların ülkeye girişinin istisnalar dışında yasaklandığını duyurmasının ardından otellerdeki yabancı rezervasyonların tamamının iptal edildiğini belirtti.

Kumsiyye, "Rezervasyonların iptali, yılbaşını bekleyen turizm sezonuna darbe oldu." dedi.

Filistin Oteller Derneği Başkanı İlyas el-Arce de yılbaşı için birçok hazırlık yaptıklarını ancak yaklaşık 500 rezervasyonun iptal edildiğini söyledi.

İsrail'in aldığı karar nedeniyle sadece yerli turistleri ağırlayabileceklerini aktaran Arce, salgın öncesi dönemde günlük yüzlerce yerli ve yabancı Hristiyan'ın Mehd Kilisesi'ni ziyaret ettiğini hatırlattı.

Salgın süreci zanaatkarları kötü etkiledi

Beytullahim yakınındaki Beyt Sahur kentinde antika tarzı ürünlerin üretiminin yapıldığı bir atölyenin sahibi olan Assam Berham da şehirde turizm sektörü açısından büyük hayal kırıklığı yaşandığını ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle ihracatın neredeyse durma noktasına geldiğini belirten Berham, "Beytullahim'de turizm hareketliliği kasım ayı başlarında hızlandı. Biz de güzel şeyler olacağını düşündük ancak yeni varyantla beraber kazanımlarımızı kaybedip sıfır noktasına geri döndük." dedi.

Salgın sürecinin yeni varyantlarla devam etmesinin, yüzlerce yıllık mesleğin varlığını tehdit ettiğini söyleyen Berham, ahşap eserlere olan talebin neredeyse bitmesi nedeniyle zanaatkarların çoğunun başka işlere yöneldiğine dikkati çekti.

"Her sene bu zamanlar fazla mesai yaparak çalırşırdık"

Beytullahim'de Zahariye isimli bir başka atölyede de haftanın dört günü 9 zanaatkar, zeytin ağacından antika tarzı eşyalar üretiyor.

Yaklaşık 130 yıllık atölyenin sahibi Remzi Zahariye, "Her sene bu zamanlar 25 zanaatkar ile hafta boyu yoğun bir şekilde fazla mesai yaparak çalışıyorduk. Beytullahim farklı ülkelerden yabancı turistlerle dolup taşıyordu." ifadelerini kullandı.

Hristiyanlar için Beytullahim topraklarının kutsal kabul edildiğini, o nedenle buradan zeytin ağacı ve antika eşyalar almak istediklerini anlatan Zahariye, "Şu anda sadece 4 gün çalışıyoruz. Pandemi şartlarından dolayı yabancı turist gelmiyor. Omicron varyantı nedeniyle tüm rezervasyonlar iptal edildi." diye konuştu.

Zahariye, salgın sürecinin küresel olarak devam etmesinin Beytullahim'i olumsuz etkilediğini söyledi.

Noel Bayramı'nın zirvesi, Gregoryen Takvimi'ne göre, 24 Aralık'ta gerçekleşiyor. Gece yarısı başlayan dini ayinlere, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Arap ve yabancı ülke bakanlarının yanı sıra çok sayıda Hristiyan hacı da katılıyor.

Doğuş Kilisesi, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul ediliyor.

İmparator Konstantinus'un annesi Azize Helena tarafından 330'lu yıllarda inşa ettirilen kilise, Hristiyanlar tarafından ziyaret ediliyor. Daha sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan kilise, 6. asırda İmparator Justinianos tarafından bugünkü biçimiyle yaptırıldı.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Son Dakika Haberleri

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