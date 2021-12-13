Omicron varyantı tespit edilen İzmir'deki hastaların sağlık durumu - Haberler
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Omicron varyantı tespit edilen İzmir'deki hastaların sağlık durumu

Omicron varyantı tespit edilen İzmir'deki hastaların sağlık durumu
AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Sağlık

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte Kovid-19'un Omicron varyantını taşıdığı tespit edilen 5 hastanın sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte Kovid-19'un Omicron varyantını taşıdığı tespit edilen 5 hastanın sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Vali Köşger, AA muhabirine, Türkiye'de tespit edilen 6 Omicron varyantından 5'nin İzmir'de olduğunu hatırlattı.

Hastaların sağlık durumlarını iyi olduğunu belirten Köşger, "Yurt dışı bağlantılarının olmadığını tespit ettik. Hastaneye yatışları yapılmadı. Sağlık durumları yakından takip ediliyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de Omicron varyantı taşıyan 6 hasta tespit ettiklerini, bunların 1'nin İstanbul, 5'inin İzmir'de olduğunu bildirmişti.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri

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