Omicron varyantı ortalama 5-7 günde vücuttan temizleniyor

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Polatlı, Kovid-19'un Omicron varyantının ortalama 5-7 günde vücuttan temizlendiğini ancak bazı olgularda sürenin uzayabileceğini belirterek, "Hastalığı geçirenlerin karantinadan çıksa bile başkalarının yanındayken 5 gün daha yüze iyi oturan maskeler takmaları önemli." dedi.

Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu Başkanı da olan Polatlı, AA muhabirine, Omicron'un Delta'ya göre çok daha bulaşıcı olmasına karşın hastaneye, yoğun bakıma yatırılma oranlarının daha düşük görüldüğünü söyledi.

Mevcut bulgulara göre, Omicron'un öncelikle üst solunum yollarında çoğaldığını, önceki varyantlara kıyasla akciğerlere daha az zarar verdiğini ve daha az insanda ciddi hastalığa neden olduğunu anlatan Polatlı, şöyle konuştu:

"Omicron'la hastalığın şiddetinin azaldığının bir göstergesi, aşılanmamış kişilerin Delta'ya göre Omicron ile hastaneye yatırılma olasılığının daha düşük görünmesidir. Ancak Omicron'un daha hafif hastalık tablosuna yol açması, Delta'dan çok daha fazla aşılı insana bulaşması gerçeğinden de kaynaklanıyor olabilir. Yine de bazı hastalar, özellikle aşılanmamış veya bağışıklık sistemi zayıf olanlar, Omicron enfeksiyonlarından ciddi şekilde hastalanabilirler."

"Kuru öksürük ve boğaz ağrısı belirtileri daha ön planda"

Prof. Dr. Polatlı, Kovid-19'un önceki varyantlarında en sık ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve nefes darlığını gördüklerini, Omicron'da ise kuru öksürük, boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu belirtilerinin ön planda olduğunu ifade etti.

Polatlı, ayrıca burun akıntısı veya tıkanıklık, tat veya koku kaybı, baş ağrısı, halsizlik, vücut ve eklem ağrıları, mide bulantısı, iştahsızlık, ishal veya kusmanın da hasta şikayetleri arasında yer aldığını dile getirdi.

"Omicron ortalama 5-7 günde vücuttan temizlenebiliyor"

İnsan vücudunda biriken virüs miktarının "viral yük" olarak adlandırıldığına işaret eden Polatlı, şunları kaydetti:

"Alfa ve Delta varyantlarında insanlar, en yüksek viral yüklerine enfeksiyondan yaklaşık 3 gün sonra ulaşma eğiliminde oluyor ve ortalama 6 gün sonra virüs giderek azalarak vücutlarından temizleniyor. Araştırmalara göre, Omicron'da virüs ortalama 5-7 günde vücuttan temizleniyor, enfeksiyon biraz daha düşük viral yüklerle sonuçlanıyor. Yeni kılavuzlar da enfekte kişilerin semptomsuz olmaları, semptomlarının düzelmesi ve ateşlerinin olmaması durumunda 7 gün sonra karantinadan ayrılabileceklerini söylüyor."

"Ek tedbir olarak 5 gün daha yüze iyi oturan maskeler takılmalı"

Bazı olgularda bu sürenin uzayabileceğine vurgu yapan Polatlı, "Bununla birlikte hastalığı geçiren kişilerin başkalarının yanındayken izolasyonlarını sürdürmeleri, ek tedbir olarak 5 gün daha yüze iyi oturan maskeler takmaları önemli. Semptomların çözülmesine kadar geçen süre, hastalık öncesi risk faktörlerinin yanı sıra akut hastalığın ciddiyetine ve hastanın tanımladığı semptomlara bağlı değişebilir." uyarısında bulundu.

Kovid-19'a yakalanan tam aşılanmış hastaların da kendilerini mutlaka tecrit etmesi gerektiğini aktaran Polatlı, son 24 saatte boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, nefes darlığı gibi yakınmaların tamamen geçmiş olması durumunda kişilerin 7 gün sonra karantinadan çıkabileceğini anımsattı.

"Hastalık sonrası 3-9 ay sürebilen yakınmalar olabilir"

Prof. Dr. Mehmet Polatlı, bazı hastalarda "uzamış Kovid-19 sendromu" olarak bilinen "Post Kovid" sendromunun da görülebildiğine işaret ederek, "Uzun süreli Kovid-19 semptomları arasında aşırı yorgunluk, hafıza veya konsantrasyon sorunları, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı, tat ve koku değişiklikleri ile eklem ve kas ağrısı yer alıyor." dedi.

Kovid-19 geçirenlerde "beyin sisi" olarak adlandırılan bilişsel işlev bozukluğu ve yorgunluğunu da gördüklerini söyleyen Polatlı, şöyle devam etti:

"Kovid-19 sonrasında birçok sistemin etkilenmesine bağlı göğüs ağrısı, anksiyete veya depresyon, kas ağrıları, ateş, tat-koku kaybı gibi 3-9 ay sürebilen yakınmalar olabilir. Bu durumun süresi veya ne kadar sürdüğü konusundaki bilgilerimiz hala tam olarak net değil.

Fakat şu anki veriler, hafif hastalığı olan hastaların önemli bir bölümünün, akut hastalığı takiben birkaç aya kadar semptomlar yaşayabileceğini gösteriyor. Hastaneye yatan Kovid-19 hastalarının önemli bir bölümü ise taburcu olduktan sonra en az 2 ay ve hatta 12 aya kadar ilerleyen daha uzun sürelerde semptomlar yaşayabiliyor."

"Konsantrasyon ve hafıza sorunları 6 hafta devam edebiliyor"

Özellikle Kovid-19 kaynaklı nefes darlığı yaşayanların bu sıkıntısının genellikle 2-3 ay içerisinde yavaş yavaş düzeldiğini, bazen de 12 aya kadar uzadığını anlatan Polatlı, inatçı öksürüklerin ise ortalama 3 ayda sona erdiğini dile getirdi.

Polatlı, "Kovid-19 hastaları arasında göğüste rahatsızlık, ağrı hissi de yaygındır ve yavaş yavaş düzelebilir. Tat ve koku kaybı çoğu hastada 1 ayda tam veya tama yakın iyileşme göstermekle birlikte daha uzun da sürebilir. Bazı Kovid-19 hastalarında hastaneden taburcu olduktan sonra konsantrasyon ve hafıza sorunları 6 hafta veya daha uzun süre devam etmektedir." diye konuştu.

Prof. Dr. Polatlı, gözlemsel çalışmalarda anksiyete, depresyon gibi psikolojik semptomların da akut Kovid-19 enfeksiyonundan sonra yaygın görüldüğünü belirtti.