Koronavirüs tüm dünyayı esir alırken, virüsün yeni varyantları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak 2021 yılının kasım ayında Güney Afrika'da Omicron varyantı keşfedilirken, gözler bu virüse çevrilmiş durumda. Sosyal medyada da sık sık hakkında paylaşım yapılan virüs hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

VİRÜS 2020 YILINDA BİLİNİYORDU İDDİASI

Amazon'da satışa sunulan "Understanding Omicron Variant" adlı kitabın görselini paylaşan sosyal medya kullanıcıları, varyantın önceden bilindiğini iddia etti. Kasım ayında yayımlandığı iddia edilen kitabın, varyant hakkında bilgiler içerdiği ileri sürüldü.

2021 YILININ ARALIK AYINDA YAYIMLANMIŞ

Ancak sitede yayınlanan kitabın, Uluslararası Standart Kitap Numarasına (ISBN) bakıldığında 2021 yılının Aralık ayında yayımlandığı görülüyor. Öte yandan kitabın yayıncı kısmında ise 'bağımsız yayıncı' yazdığı da görülmekte.

Doğruluk Kontrolü "Omicron varyantı keşfedilmeden önce 2020 yılında hakkında kitap yazıldığı iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Koronavirüsün yeni varyantı olan Omicron'un önceden bilindiği ve hakkında kitap yazıldığı iddia edildi. Amazon'da satışa sunulan "Understanding Omicron Variant" adlı kitabı paylaşan kullanıcılar, 2020'de yayımlandığını öne sürdü. Kitabın 2021 yılının Aralık ayında yayımlandığı tespit edildi."

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