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Omicron varyantı, Kanada'da tespit edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Omicron varyantı, Kanada'da tespit edildi

Koronavirüsün yeni ortaya çıkan Omicron varyantı, Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da tespit edildi.

Koronavirüsün yeni ortaya çıkan Omicron varyantı, Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da tespit edildi.

Kanada Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos, tespit edilen Omicron varyantlı vakalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanada Halk Sağlığı Kurumu, Ontario'da endişe verici Omicron varyantının taşıyan iki vakayı doğruladı. Eyaletler ve bölgelerle izleme ve testler devam ederken, bu varyantın diğer vakalarının Kanada'da bulunması bekleniyor" dedi.

OMICRON VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta 'Nu' olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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