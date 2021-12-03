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Omicron varyantı: Bilinenler, bilinmeyenler ve belirtiler

BBC - Haberler | Dünya
Omicron varyantı: Bilinenler, bilinmeyenler ve belirtiler

Dünya Sağlık Örgütü, son koronavirüs varyantı Omicron'u "kaygı verici varyantlar" kategorisine aldı.

Güney Afrikalı bilim insanları, 23 Kasım'da Guateng bölgesinde sıradışı bir vaka artışı gözlemlediler…

Vakalar o kadar hızlı artıyordu ki, Delta varyantının yayılma hızını birkaç gün içinde yakalamıştı.

Delta'nın Güney Afrika'da baskın varyant olması aylar almıştı, Omricon ise bir hafta içinde ülkede baskın varyant oldu.

Aynı dönemde Güney Afrika'nın komşusu Botsvana'da da benzer bir durum vardı. Ülkede tespit edilen 4 vakadaki virüsün genom dizilimi yeni bir varyanta işaret ediyordu.

İki ülkede bilim insanları hemen Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) bilgilendirdiler.

Genetik dizilimi nedeniyle varyantın kodları B.1.1.529 oldu.

WHO ise bu mutasyonu "kaygı verici varyantlar" kategorisine aldı.

İngiltere, Belçika, Hollanda, Japonya, Türkiye ve başka birçok ülke hızla bazı Afrika ülkelerine seyahat yasağı getirdi.

Ancak varyant yayılmaya başladı ve şimdiye kadar birçok ülkede tespit edilmiş durumda.

Varyant hakkında bilinenleri derledik.

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