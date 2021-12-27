'Omicron varyantı aşılama sayısını 5 kat artırdı'

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, Türkiye'de de görülmeye başlanan Omicron varyantının aşılama oranını arttırdığını söyledi. Doç. Dr. Doğan, "Yakın zamanda daha önce iki doz aşı olmuş kişilere ilave aşı hakkı tanımlandı ve özellikle yeni varyantın ortaya çıkması ve bu varyantın etkilerinin basınla paylaşılması ve yeni tanımlanan aşı hakkı sonrasında bir hafta öncesiyle bugünü değerlendirdiğimizde aşı polikliniklerine başvuran kişi sayısının 5 katı kadar olduğunu görmekteyiz" dedi.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, Avrupa'nın ardından Türkiye'de de görülen Omicron varyantının görülmesinin vatandaşlar arasında aşı oranını artırdığını söyledi. Son zamanlarda vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte aşılanmada büyük artış olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Doç, Dr., Doğan, "Yakın zaman içerisinde daha önce iki doz aşı olmuş kişilere ilave aşı hakkı tanımlandı. Özellikle yeni varyantın ortaya çıkması ve bu varyantın etkilerinin basınla paylaşılması ve yeni tanımlanan aşı hakkı sonrasında bir hafta öncesiyle bugünü değerlendirdiğimizde aşı polikliniklerine başvuran kişi sayısının 5 katı kadar olduğunu görmekteyiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda; Tekirdağ, 358,63 ile nüfusa göre vaka artan iller arasında 3'üncü sırada yer aldı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya dönen Tekirdağ, en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasında bulurken, aşılama oranı da yüzde 82,3'e ulaştı. Tekirdağ'da birinci doz 820 bin 446, ikinci doz 759 bin 731, üçüncü doz 267 bin 771 bin olmak üzere toplam 1 milyon 847 bin 948 aşı uygulandı.