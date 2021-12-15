'Omicron uyarıcı olsun, koronavirüs hala bitmedi'

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali, aşı olunsa da mutasyonların devam edeceğini belirterek, "Şimdi 'Omicron', belki ileride daha farklı isimlerle de karşılaşacağız. Vaka sayılarımız hala aynı çizgide, bu durumu aşıların etkisine borçluyuz. 'Omicron' varyantı bize bir uyarıcı olsun. Hala koronavirüs bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor" dedi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk de aşılamadan vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali, aşı olunmasına rağmen farklı varyantların çıkabileceğini hatırlatarak, "Aşı da olsak bu mutasyonlar devam edecek. Bu virüs yaşamaya ve aramızda olmaya devam ettiği için mutasyonlar da sürecek. Şimdi 'Omicron', belki ileride daha farklı isimlerle de karşılaşacağız. Görüyoruz ki ve yapılan açıklamalar aşıların hala etkinliğinin devam ettiğini söylüyor. Devam ediyor ki gerçekten bu vaka artışlarına çok fazla yansımadı, diye düşünüyorum çünkü vaka sayılarımız hala aynı çizgide. Bu durumu aşıların etkisine borçluyuz" diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk de aşılamadan vazgeçilmemesi gerektiğini belirterek, "'Omicron'un gerçekten daha bulaşıcı olduğu söyleniyor. Bizim de bu konudaki tecrübelerimiz her geçen gün artıyor ve daha iyi kontrol edebiliyoruz. Bir diğer taraftan da pandemi artık bir şekilde kanıksandığı için tedbirler ihmal ediliyor. Bu da varyantın bu kadar saldırgan olmasının bir başka gerekçesi de olabilir. Aşılamadan vazgeçmememiz gerekiyor" diye konuştu.