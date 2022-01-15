Omicron, şirketleri evden çalışmaya itiyor

Salgında yeni perde omicron varyantı nedeniyle şirketler, tekrardan evden çalışma modeline başladı. Bankacılık, telekomünikasyon ve bir çok sektör, artan vakalardan ötürü uzaktan çalışmaya başladı.

Koronavirüste yeni varyant ' Omicron' gündelik ve çalışma hayatına etki etmeye başladı. Günlük vakalarının 70 bine yaklaşması sebebiyle Türkiye'de bazı sektörlerde evden veya hibrit çalışmaya geçildi. Bankacılık, telekomünikasyon, medya ve bir çok sektörde çalışanların bir araya gelmemesine dikkat ediliyor.

Salgının başlamasıyla uzaktan çalışma modeline geçen bankalar bu modeli benimseyerek çalışanları için esnek iş yapma koşulları geliştirdi. Şube ve genel müdürlüklerde hem uzaktan hem yerinde çalışma modeli kalıcı hale getirildi.

İlgili birimlerdeki personelin yüzde 50'si uzaktan çalışma sistemine geri döndü. İstanbul dışı şubelerde de bu oran yüzde 25'e yaklaştı.

Mesailere Omicron ayarı

Bazı banka şubeleri Covid-19 nedeniyle kapatılırken hamile, kronik hastalığı olan çalışanlar da süresiz olarak evden çalışma sistemine geçti. Banka yönetimleri de güncel verileri takip ederek salgının seyrine göre aksiyon almaya çalışıyor. Aralık ayı başında Kuveyt Türk, 'Ferah' çalışma modeli ile sürekli esnek çalışmaya geçiş yaptı. Garanti BBVA'da 27 Aralık Pazartesi günü itibarıyla genel müdürlük çalışanları için tekrar uzaktan çalışma sistemine geçtiğini duyurdu. Denizbank'ta da Genel Müdürlük'te yüzde 80'e yakın personel uzaktan çalışarak faaliyetlerine devam ediyor.

Yapı Kredi'den daha önce yapılan açıklamada, "Hem uzaktan hem de ofisten çalışmanın mümkün olduğu hibrit bir model olan 'yalın çalışma' sistemine pandemiden sonra da devam edeceğiz" denmişti, banka bu modelle çalışmaya devam ediyor. ING'de 2015'ten beri hibrit modelde çalıştıklarını, pandemiden sonra bu modeli daha da esnettiklerini açıklamıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri