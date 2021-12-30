Omicron sağlık çalışanları arasında da hızla yayılıyor, Avrupa'da sağlık sistemleri kilitlenmek üzere

DÜNYA'da 150'ye yakın ülkeden pediatri derneklerinin bağlı olduğu Uluslararası Pediatri Kurumu (International Pediatric Association) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, yılbaşı gecesi için uyardı: "Omicron çok agresif bir şekilde yayılıyor. İngiltere'de sağlık çalışanları arasındaki hastalanma oranı 1 hafta içinde yüzde 54 arttı. şu anda 20 bine yakın sağlık çalışanı karantinada. Hollanda 15 Ocak'a kapanma kararı aldı ve online eğitime geçti. Sağlık çalışanlarının hastalanıp karantinaya girmesi nedeniyle, Avrupa'da sağlık sistemleri kilitlenme tehlikesiyle karşı karşıya. Vaka sayılarının ülkemizde de hızla artacağı göz önünde bulundurulduğunda, özellikle yılbaşı gecesi kalabalık ortamlardan uzak durmak, aile içi buluşmalarda da maske ve mesafeye çok daha fazla dikkat etmek, çok daha önemli hale geldi."

Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kuruluşu olan ve 1 milyon 200 bin çocuk hekimini temsil eden, Avustralya'dan ABD'ye, Çin'den Zimbabwe'ye, dünya üzerindeki 150'ye yakın ülkenin pediatri hekimliği derneklerinin bağlı olduğu Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, Avrupa'yı kasıp kavuran Omicron varyantıyla ilgili sağlık çalışanları arasındaki verilere değinerek yaklaşan tehlike konusunda uyardı. Yeni varyanta bağlı olarak yoğun bakım ve ölümler artmasa da sağlık çalışanları arasında da enfekte olanların sayısı hızla artıyor. ABD ve Avrupa'daki sağlık otoriteleri, karantinaya giren sağlık çalışanı sayılarının onbinleri bulması üzerine mevcut sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması endişesiyle karantina sürelerini kısaltarak, karantina bitse bile maske takma zorunluluğu getirdi. Hatta Hollanda tamamen kapanmaya giderek 15 Ocak 2022'ye kadar eğitimde de online sisteme geri döndü.

"BİR AY ÖNCE GÜNLÜK 2 KİŞİ İLE BAŞLADI ŞİMDİ 120 BİN"

IPA Dış İlişkiler Direktörü Hasanoğlu, "Omicron varyantını daha çok konuşacağız gibi duruyor. Avrupa'dan bize gelen veriler bunu gösteriyor. Avrupa'daki vaka sayıları oldukça yüksek. Asıl tehlike, vaka sayısı bu şekilde artarken sağlık sistemlerine ciddi yükler getirebileceği. Bu çok önemli ve bu konuda tedbirlerin alınması da çok önemli. İngiltere'de yaklaşık bir ay önce günde 2 kişi ile başlayan Omicron varyantı, bugün günlük 120 binli sayılara ulaşmış durumda ve vaka sayıları milyonun üzerine çıktı. Özellikle sağlık çalışanlarının hastalanması ile bu durumun İngiltere'de ve bazı Avrupa ülkelerinde sıkıntıya yol açabildiğini görüyoruz. Omicron'a bağlı ölümlerde evet bir düşüş var; hastalık ağır geçirilmiyor ama vaka sayıları çok yüksek olduğunda buna bağlı olarak sağlık çalışanları da hızlı bir şekilde hastalanıyor. Bundan 10 gün önce tüm İngiltere'ye baktığımızda 45 kişiden 1'inin Kovid'e yakalandığını görüyorduk; bugün Londra'da hemen hemen her 10 kişiden 1'i Kovid'e yakalanıyor ve vakaların yüzde 60'dan fazlasını da Omicron varyantı oluşturuyor" dedi.

"20 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI KARANTİNADA"

"GEÇEN YILA DÖNMEK İSTEMİYORSAK YILBAŞI GECESİNE DİKKAT"