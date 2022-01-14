Omicron Pandeminin Dönüm Noktası Olur mu? - Haberler
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Omicron Pandeminin Dönüm Noktası Olur mu?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Bilimadamları Covid-19'un ülke genelinde hızla yayılan Omicron varyantının İngiltere'nin ardından ABD'de de tepe noktasına ulaşmış olabileceği görüşünde.

Bilimadamları Covid-19'un ülke genelinde hızla yayılan Omicron varyantının İngiltere'nin ardından ABD'de de tepe noktasına ulaşmış olabileceği görüşünde. Bu durumda vakaların hızla düşmesine olası gözüyle bakılıyor

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