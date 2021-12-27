Omicron mutasyonu tatil planlarını engellese de alışveriş harcamaları arttı

Korona virüs salgınında Omicron mutasyonunun hızla yayılmasının ardından dünya genelinde tatil planları ertelenirken alışveriş harcamaları artışa geçerek ABD'de son 17 yılın en büyük kazancının elde edildiği açıklandı.

Tüm dünyada etkisini artıran korona virüsün Omicron mutasyonu nedeniyle birçok ülke, uçuşları iptal ederek kısıtlamalarına yenilerini ekledi. Covid-19 tatil planlarını bozarken tüketimde ise artışa neden oldu. Uçuş sitesi Flight Aware, ABD'de dün 2 bin700'den fazla, Cumartesi günü de 2 bin 800 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. JetBlue Hava Yolu şirketi ise dün uçuşlarının yüzde 11'ini, Delta ve United şirketleri de uçuşlarının yüzde 5'ini gerçekleştirmedi.

ABD'liler alışveriş merkezlerine akın etti

Omicron mutasyonuna rağmen, ABD'li tüketiciler ise alışveriş yapmaya devam etti. Mastercard SpendingPulse raporuna göre, tatil satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artarken son 17 yılın en büyük kazancı elde edildi. Tatil satışları ise pandemiden önceki yıllara kıyasla yüzde 10,7 arttı. Mastercard'ın Danışmanı Steve Sadove, "Sezonun iyi geçtiğini düşünüyorum. Ancak e-ticaret nedeniyle mağaza performanslarında bir yavaşlama söz konusu" dedi. Sadove, ayrıca tüketicilerin Covid-19 ile yaşamayı öğrendiğini ve 2021 itibariyle tüketimin artış kazandığını belirtti.

Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Robin Brooks, ABD ekonomisinin düzelmesinin yine erteleneceğini söyleyerek bu durumun daha ne kadar süreceğinin ise belli olmadığını ifade etti. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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