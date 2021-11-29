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Omicron: Japonya yeni koronavirüs varyantı nedeniyle yabancı ziyaretçilere sınırlarını kapattı

BBC - Haberler | Dünya
Omicron: Japonya yeni koronavirüs varyantı nedeniyle yabancı ziyaretçilere sınırlarını kapattı

Japonya, koronavirüsün son varyantı Omicron nedeniyle yabancı ziyaretçilere sınırlarını kapattı.

Japonya, koronavirüsün son varyantı Omicron nedeniyle yabancı ziyaretçilere sınırlarını kapattı.

Gece yarısından itibaren turizm, iş ve eğitim amaçlı seyahat edenlerin ülkeye girişleri yasaklandı.

Japonya'da oturum ve çalışma izni olan yabancılar ise karardan muaf tutuluyor.

Omicron varyantı nedeniyle Japonya'dan önce bu yönde karar alan son ülke İsrail'di.

Fas da, iki hafta süreyle ülkeye tüm uçuşları durdrumuştu.

'En kötü senaryoyu önlemek için hızlı hareket ettik'

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, olası en kötü senaryoyu önlemek için hızlı hareket ettiklerini söyledi.

Kishida, Omicron varyantı ile ilgili daha net bilgilere sahip olana dek, geçici ve istisnai önlemler aldıklarını belirtti.

Japonya, aşı kampanyasına yavaş bir başlangıç yapmış ancak daha sonra G7 ülkeleri arasında aşılama oranı en yüksek ülke olmuştu.

Ülkede, Ağustos ayından itibaren koronavirüs vaka sayıları ciddi oranda azalmıştı.

Bugün başkent Tokyo'da sadece sekiz vakaya rastlandığı açıklandı.

Tokyo'daki olimpiyat oyunlarının sona erdiği Ağustos ayında bu sayı günde 5 binden fazlaydı.

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