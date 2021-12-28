Omicron Hollanda'da baskın varyant haline geldi

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'un Omicron varyantının ülkede baskın varyant haline geldiğini açıkladı.

RIVM'den yapılan açıklamada, Omicron'un, Delta ve diğer varyantları geride bırakarak ülkedeki baskın varyant haline geldiğini bildirildi.

Açıklamaya göre, varyantın ülkede görülme sıklığı yüzde 50'yi geçti.

Ülkede önceki hafta 84 bin 398 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Omicron'un vaka sayılarında ve hastanelerdeki doluluk oranlarında yeniden yükselişe sebep olması bekleniyor.

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Kovid-19 politikalarında birtakım hatalar yaptıklarını dile getirerek "Sürecin başında işi çoğunlukla kişilerin kendi sorumluluğuna bıraktık, yeterince sıkı tedbirler almadık." ifadesini kullanmıştı.

Tam kapanmaya geçildi

Hollanda'da Omicron varyantının etkili olmaya başlamasıyla birlikte hükümet, 19 Aralık itibarıyla 4 hafta tam kapanmaya geçildiğini duyurmuştu.

Ülkede 14 Ocak tarihine kadar uygulanacak tedbirlere göre temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför, masaj salonları, dövmeciler, sinema, müze, tiyatro, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri kapatıldı.

Temel ihtiyaçların temin edildiği yerler 05.00-20.00 saatlerinde açık kalabilecek.

Hollanda hükümeti ayrıca 22 Aralık itibarıyla yürürlüğe giren bir dizi seyahat kısıtlaması getirdi.

Buna göre, AB ve Schengen bölgesi dışından Hollanda'ya seyahat edecek 12 yaşından büyük tüm yolcuların aşı pasaportuna sahip olsalar dahi uçuştan önce negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor.

İngiltere'nin de içinde bulunduğu "çok yüksek riskli ülkeler"den Hollanda'ya gelen tüm yolcuların 10 günlük zorunlu karantinaya gireceği kaydedildi.

Hollanda hükümetinin Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Esvatini, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye getirdiği seyahat yasağının ise devam ettiği bildirilmişti.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri

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