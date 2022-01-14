Omicron belirtileri nelerdir? Gün gün omicron belirtileri listesi!

Dünya koronavirüs kabusundan bir türlü uyanamıyor. 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan korona, Omicron varyantı üzerinden tehlike saçmaya devam ederken, yeni virüs Türkiye'de de etkisini hissettirmeye başladı. Vaka sayıları 75 bin seviyelerinin de üzerine çıkarken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den tedirgin eden bir açıklama geldi. Omicron dalgasının önümüzdeki günlerde daha da yükseleceğini belirten Özlü, yeni varyantın hissedilen semptomlarını da tek tek sıraladı.

OMİCRON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, çoğu hastanın evde istirahat ederek hastalığı ayakta atlattığını belirtip, ağır semptomların da olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özlü, "Ciddi ağrılar oluyor. Kas ağrıları, sırt ağrıları, göğüs ağrıları, halsizlik, takatsiz çok belirgin, boğaz ağrısı oluyor, baş ağrısı oluyor. Sıkıntılı bir dönem; 5-6 gün, 1 hafta sürüyor. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Hayatından 3-5 gün, 1 hafta çalınmış oluyor. Tabi bazıları da bu kadar rahat atlatamıyor. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar. Bağışıklığı baskılanmış olan kişilerde ağır seyredebilir.

"TÜRKİYE'DE HER GÜN 1 UÇAK DOLUSU İNSAN KAYBEDİYORUZ"

Hastane yatışı, yoğun bakım desteği gerektirebilir. Halen Türkiye'de neredeyse her gün 1 uçak dolusu insan kaybediyoruz. Ölümcül seyreden vakalar var. Omicron dalgasının yükselme konumundayız. Önümüzdeki günlerde daha da yükselecek. Oysa bazıları salgın bitmiş gibi davranıyorlar. Sanki her şey normale dönmüş gibi ama hiç öyle değil. Umarım bu yaşadığımız, son dalga olur. Beklentimiz o" diye konuştu.

"KISA SÜREDE BULAŞTIRICILIĞINI KAYBEDİYOR"

Klinik değişikliklere göre de izolasyon-karantina sürelerinin değiştiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Omicron varyantı ile birlikte bu virüsün davranışı değişiyor. Delta varyantı daha farklıydı, ilk salgın ortaya çıktığında gördüğümüz Vuhan'dan yayılan virüs daha farklıydı. Bu klinik değişikliklere göre de bu izolasyon-karantina süreleri değişiyor. Bu gördüğümüz varyant, çok daha kısa süre içinde semptomatik hale geliyor ve daha kısa süre içerisinde de bulaştırıcılığını kaybediyor. Dolayısıyla 1 haftalık süre aslında çoğu vakanın virüsü temizlenmiş oluyor. Bulaştırıcılık en azından büyük oranda ortadan kalkmış oluyor. Elbette daha uzun sürenler var. 14 gün, 20 gün, 1 ay bulaştırıcılık devam eden vakalar var ama bunlar çok nadir optimal süre şu an itibarıyla bu varyant da 7 gün yeterli gibi görünüyor. Tabi insanımızın işini, gücünü aksatmamak, hayatı durdurmak için bu süreyi ihtiyaca göre optimize etmek gerekiyor. O amaçla yapılmış bir çalışma? dedi.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 75 BİN SEVİYESİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu dün akşam saatlerinde paylaştı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi, 153 kişi ise hayatını kaybetti. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,16 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 138 milyon 326 bin 318 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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