Omicron'a karşı aşı etkinliği, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu, Kovid-19 mutasyonlarını inceleyerek hasta verilerine dayandırdığı analiz raporunun sonuçlarını açıkladı. Raporda 69 kişinin Omicron'la Kovid'i 3'ncü kez geçirdiği ve aşı etkinliğinin Omicron'a karşı 3'ncü dozdan 10 hafta sonra, düşmeye başladığı vurgulandı.

Sağlık Güvenliği Kurumu 147 bin 597 Delta ve 68 bin 489 Omicron vakası üzerinden hazırladığı analiz raporuna göre, Omicron'la üçüncü kez Kovid-19 olan 69 vaka tespit edildi. Ayrıca 290 Omicron vakasının ise 60 ila 89 gün arasında Kovid-19'dan iyileşmiş hastalar olduğu ifade edildi. Omicron'un baskın olduğu yaş grubunun 20 ila 29 yaş aralığı olduğu belirtilirken hastaneye yatışların Delta'ya oranla az olduğu ifade edildi. Ancak analiz raporu hazırlanırken Omicron'un büyük yaş gruplarında 'henüz' baskın olmadığı vurgulandı.

Nüfusun tekrar Kovid-19 olma oranı, ilk kez yakalananların sayısıyla birlikte keskin ve orantısız bir şekilde arttığı belirtildi. Buna göre Omicron'a yakalananların yüzde 9.5'inin daha önce Kovid-19 geçirmiş kişiler olduğu ifade edildi. Omicron'la üçüncü kez Kovid-19 olan 69 vaka tespit edildiği ve 290 Omicron vakasının ise 60 ila 89 gün arasında Kovid-19'dan iyileşmiş hastalar olduğu ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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