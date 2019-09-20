Ömerli Mal Müdürü Altıntaş görevine başladı

20.09.2019 13:54

Ömerli ilçesine atanan Mal Müdürü Sevtap Altıntaş görevine başladı.

Ömerli ilçesine atanan Altıntaş, ilçede görev süresi içerisinde insan odaklı bir hizmet içinde olacaklarını söyledi.

Altıntaş, "Mükelleflerimize zaman içerisinde ziyaretler yapacağım. Mükelleflerimizin sıkıntılarını dinleyip yardımcı olmaya çalışacağım. Devletimiz ve milletimiz için verimli hizmetler yapmak için buradayız, İlçemizdeki mesai arkadaşlarımızla görevimizi en iyi şekilde yapamaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA