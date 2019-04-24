Ömerli Kırsalında Terör Saldırısı

Mardin'in Ömerli ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi zırhlı araçta hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Ömerli ilçesine bağlı kırsal Taşlıca ile Kaynakkaya mahalleleri arasında zırhlı askeri aracının geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirildi. Terör saldırısında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta hasar oluştu. Bölgede terör örgütüne yönelik geniş kapsamlı başlatılan operasyon devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İHA