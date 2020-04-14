Ömerli ilçesinde ana arterler yıkanarak dezenfekte edildi Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ömerli ilçesindeki ana arterleri köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ömerli ilçesindeki ana arterleri köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri ile çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ömerli'deki ana arterleri köpüklü su ile yıkadıktan sonra ilaçla dezenfekte etti.

Vali Yaman, belediye olarak tüm ilçelerde koronavirüse karşı çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Koronavirüse karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne dikkate çeken Yaman, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesinin içerisinde bulunduğu Mardin Valiliği Vefa Sosyal Destek Grupları, 22 Mart'tan bugüne kadar 16 bin 94 hemşehrimizin yanında olarak ihtiyaçlarını giderdi. Daire başkanlıklarımız, dezenfekte, ilaçlama, köpüklü su ile yıkama, ücretsiz maske, eldiven, el jeli, el sabunu dağıtımlarına devam ediyor. Zabıta ekiplerimiz, tedbirleri kapsamında kapatılan mekanlar ile kapalı semt pazarında denetimlerini sürdürüyor. Pazara gelen hemşehrilerimizin ateş ölçümlerini yapıyor."

Yaman, bütün ilçelerde çalışmaların sürdüğünü aktararak, ekiplerin Ömerli ve Savur ilçelerindeki ana arterlerde yıkama ve dezenfekte çalışmasını yürüttüğünü, çalışmaların tedbirlerle süreceğini aktardı.

Kaynak: AA