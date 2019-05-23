Ömerli'deki Gazi Ybo'da Öğrenciler, Öğretmenler ve Veliler İftarda Buluştu

Mardin'in Ömerli ilçesindeki Gazi Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen iftar programında öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya geldi.

Okulun yemekhanesinde düzenlenen iftar programında konuşan Okul Müdürü Rıdvan Akyol, yaklaşık 5 yıldır okulda görev yaptığını belirterek, velilerin bu sayede okul ortamını daha da yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Akyol, ramazanda bu birliktelik ortamının sağlanmasının önemine değinerek, "Ramazan ayı boyunca iftardan sonra etkinlikler yapılmaktadır." dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yenigün de iftar etkinliğini düzenleyen Okul Müdürü Akyol'a teşekkür etti. Yenigün öğrencilere ve velilere hayırlı iftarlar diledi.

İftar programı okunan dualarla sona erdi.

Programa, Mehmet Kavak Anadolu Lisesi Müdürü Bedii Kırmızıgül, Zübeyde Hanım Okulu Müdürü Nermin Kaya da katıldı.

Kaynak: AA