Ömerli'deki Dolu Yağışı

Mardin'in Ömerli ilçesinde geçen hafta etkili olan doludan zarar gören çiftçiler yardım bekliyor.

Sağanak ve dolu nedeniyle başta kiraz ağaçları olmak üzere bağ ve bahçelerin zarar gördüğünü belirten çiftçi Beşir Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışlar nedeniyle verimde düşüş yaşanacağını ileri sürdü.

Temiz, doludan en çok kiraz bahçelerinin etkilendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene çok iyi bir rekolte bekliyorduk. Ancak dolu nedeniyle yaklaşık yüzde 80'e yakın rekolte kaybı ile karşı karşıyayız. Ekili alanlarımızda büyük zarar var. Zararlarımızın karşılanması için yetkililerimizden destek bekliyoruz."