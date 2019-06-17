Ömerli'de üzüm bağlarında güveye karşı biyolojik mücadele
Ömerli ilçesinde üzüm bağlarında salkım güvesine karşı ilaçlama yapılıyor.
Ömerli ilçesinde üzüm bağlarında salkım güvesine karşı ilaçlama yapılıyor.
Ömer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce Taşlıca Mahallesinde 100 dekar alanda çalışma yapılarak, çiftçilere bilgi verildi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hüseyin Kahraman, Taşlıca Mahallesinde muhtar ve çiftçilere bağlarda salkım güvesine karşı biyolojik mücadelenin önemini anlattı.
Kaynak: AA
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