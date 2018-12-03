Ömerli'de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Mardin'in Ömerli ilçesinde KOSGEB ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliği kapsamında "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" gerçekleştirildi.

DİKA ile Küçük ve KOSGEB Mardin Müdürlüğü iş birliğiyle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi yapıldı. DİKA'nın organize ettiği eğitim, Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Toprak tarafından verildi. Ömerli Mehmet Kavak Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim 4 gün sürdü. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar alacakları sertifika sayesinde "KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı" kapsamında yer alan yeni girişimci desteğinden faydalanabilecek. Yeni girişimci desteği ile girişimcilere 50 bin TL hibe ve 100 bin TL geri ödemeli faizsiz kredi olmak üzere toplam 150 bin TL'ye kadar mali destek KOSGEB Mardin Müdürlüğü tarafından sağlanıyor.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Avrupa'daki girişimci yaşının 23-25 yaş aralığında seyrettiğini, ülkemizde ise girişimcilik yaşı ortalamasının 35 olduğunu ve bunu 30'un altına çekmeyi hedeflediklerini ifade etti. Altındağ, "Amacımız özellikle 18-29 yaş arası genç girişimcilerin bu eğitimler sonucunda iş kurmaları ve bu işi sağlıklı bir şekilde yürütmeleri konusunda bilgi, beceri sahibi olmaları, yatırım süreçlerinde bilinçli ve iş planı hazırlayabilecek deneyimi kazanmalarını sağlamaktır" dedi. - MARDİN