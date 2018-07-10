Ömerli'de Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Mardin'in Ömerli ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Ömerli ilçesi Kovanlı Mahallesi'nde 6 Temmuz'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı anımsatıldı. 2 teröristin etkisiz hale getirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, teröristlerle birlikte 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 8 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 1 adet araç telsizi, 2 adet cep radyosu, 1 adet pil bloku, çok sayıda örgütsel doküman, fotoğraf ve muhtelif gıda malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi. - MARDİN