Ömerli'de satranç turnuvası
Haberler » Güncel » Ömerli'de satranç turnuvası - Haber

Ömerli'de satranç turnuvası

Ömerli ilçesinde Gazi Yatılı Bölge Ortaokulunda satranç turnuvası düzenlendi.

30.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:26
Ömerli'de satranç turnuvası

ilçesinde Gazi Yatılı Bölge Ortaokulunda satranç turnuvası düzenlendi.

Gazi Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen satranç turnuvasına, Kaymakam ve Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ da katıldı.

Türkmen, satranç sporunun bireylerde olumlu davranışlar bıraktığını belirterek, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et