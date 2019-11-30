Ömerli'de satranç turnuvası
Ömerli ilçesinde Gazi Yatılı Bölge Ortaokulunda satranç turnuvası düzenlendi.
30.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:26
Ömerli ilçesinde Gazi Yatılı Bölge Ortaokulunda satranç turnuvası düzenlendi.
Gazi Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen satranç turnuvasına, Kaymakam Hamza Türkmen ve Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ da katıldı.
Türkmen, satranç sporunun bireylerde olumlu davranışlar bıraktığını belirterek, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.
Kaynak: AA