Ömerli'de Resim Sergisi

Mardin'in Ömerli ilçesinde yıl sonu resim sergisi düzenlendi.

Atatürk Ortaokulundaki sergide öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca hazırladıkları resimler ve el işi ürünler sergilendi.

Karakalem ve yağlı boyalardan oluşan sergi açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi yaptı. Sergide yer alan eserleri tek tek inceleyen Çiftçi, öğrencilerle sohbet ederek bilgi aldı.

Okul Müdürü Bilal Yeşilmen, sergide görsel sanat derslerinde öğrencilerin çeşitli konularda ve farklı tekniklerle yaptığı 150 eserin yer aldığını kaydetti.