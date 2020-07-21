Ömerli'de patates hasadı başladı Mardin'in Ömerli ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Niğde Patates Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Alıçlı, Salihköy ve Kayaballı mahallerinde üretimi yapılan patateste hasat başladı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Niğde Patates Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Alıçlı, Salihköy ve Kayaballı mahallerinde üretimi yapılan patateste hasat başladı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hüseyin Kahraman, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü uzmanları Ömer Güç ve Necmettin Oğuz Demir, diğer teknik personel ile patates üretimi yapılan alanlarda inceleme yaptı, üreticilere bilgi verdi.

Kahraman, bu çeşitleri, tohumluk yumruların çoğaltılarak sertifikalı hale getirileceğini, üreticilerle buluşturularak ülke tarımına kazandırılacağını belirtti.

Kaynak: AA