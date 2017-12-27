Ömerli'de Öğrenciler Terör Konusunda Bilgilendirildi

Mardin'in Ömerli ilçesinde polis, ortaokul ve lise öğrencilerini terör örgütleri konusunda bilgilendirdi.



Ömerli Emniyet Amirliği Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, etnik, dini ve kültürel farklılıkların, çatışma ve şiddet aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmesi, terör örgütlerinin eleman temininin engellenmesi ve öğrencilerin terör konusunda bilgilendirilmesi amacıyla çeşitli eğitim faaliyetleri düzenliyor.



Ekipler, Gazi YİBO, Atatürk Ortaokulu ve Ömerli İmam Hatip Lisesi'nde düzenlediği konferanslarda 450 öğrenciyi terör konusunda bilgilendirdi.