Ömerli'de Minik Öğrenciler Bahar Şenliğinde Buluştu
Mardin'in Ömerli ilçesinde, Okul Öncesi Bahar Şenliği düzenlendi.
Mardin'in Ömerli ilçesinde, Okul Öncesi Bahar Şenliği düzenlendi.
Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazi Yatılı Ortaokulu Spor Salonunda düzenlenen Okul Öncesi Bahar Şenliği ile minik öğrenciler yıl boyunca öğrendiklerini gösterilerle sundu.
Şenliğe katılan Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürü Adanan Çiftçi, öğrencilerin gösterilerini izleyip onlarla yakından ilgilendi.
Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Çiftçi, öğrencilere de başarılar diledi.
Şenlik sonunda minik öğrenciler keplerini havaya atarak, ilk mezuniyetlerini kutladı.