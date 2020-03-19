Ömerli'de koronavirüs tedbirleri
Mardin'in Ömerli ilçesinde koronavirüse yönelik tedbirler alındı.
19.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:34
Mardin'in Ömerli ilçesinde koronavirüse yönelik tedbirler alındı.
Ömerli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede koronavirüs tedbirleri kapsamında gıda ve hijyen ürünlerinde fiyat ile iş yerlerinde temizlik denetimi yaptı.
Hijyen konusunda esnafa uyarılarda bulunanan ekipler, iş yerlerindeki çalışanlara bone, eldiven ve dezenfektan dağıttı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA