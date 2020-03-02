Ömerli'de korkutan ahır yangını
Haberler » Güncel » Ömerli'de korkutan ahır yangını - Haber

Ömerli'de korkutan ahır yangını

Çekmeköy Ömerli'de içerisinde hayvanların bulunduğu ahşap ahırda yangın çıktı.

02.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:50
Ömerli'de korkutan ahır yangını

'de içerisinde hayvanların bulunduğu ahşap ahırda yangın çıktı. Hayvanlar yangından koşarak kaçmaya çalışırken, itfaiye yangına müdahale etti.

Çekmeköy Ömerli'de saat 15.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre içerisi büyükbaş hayvan dolu bir ahşap ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle panikleyen hayvanlar koşarak ahırlardan kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, ahırlarda büyük maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler