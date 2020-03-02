Ömerli'de korkutan ahır yangını

02.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:42

Çekmeköy Ömerli'de içerisinde hayvanların bulunduğu ahşap ahırda yangın çıktı. Hayvanlar yangından koşarak kaçmaya çalışırken, itfaiye yangına müdahale etti.



Çekmeköy Ömerli'de saat 15.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre içerisi büyükbaş hayvan dolu bir ahşap ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle panikleyen hayvanlar koşarak ahırlardan kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, ahırlarda büyük maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA