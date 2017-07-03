Ömerli'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Ömerli ilçesinde, kaçak telefon satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı





Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma ve Ömerli İlçe Jandarma komutanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, şüpheli olarak belirlenen 3 kişinin kullandığı adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda, gümrük kaçağı 22 cep telefonu, 8 hafıza kartı, 92 değişik markalara ait cep telefonu bataryası, 7 kart okuyucu, 2 usb çoğaltıcısı, 16 mp3 çalar, 5 kulaklık ve 4 şarj deposu ele geçirildi.



Kaçakçılık olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.