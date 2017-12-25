Ömerli'de İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Mardin'in Ömerli ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik, çevre dersi ve trafik adabı konularında eğitim verildi.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik bilinci kazandırılması, trafikteki kuralların hayati önem taşıdığına inanan kuşaklar yetiştirilmesi amacıyla başlatılan program kapsamında Atatürk İlkokulunda eğitim verildi.



İlçe Emniyet Amirliği tarafından hazırlanan trafik kuralları konulu çizgi film ve özel slayt gösterileri ile öğrencilerin hem eğlenceli bir gün geçirmesi sağlandı hem de trafik kurallarını öğretildi.



Eğitim sonunda "Trafik Dedektifleri" andını tekrarlayan öğrencilere, İlçe Emniyet Amiri Erdal Tunçer, trafik dedektifliği kimlik kartı ve hediyeler verdi.



Çocukların trafik kültürü kazanabilmeleri amacıyla okullarda eğitim çalışmalarına devam edileceği bildirildi.