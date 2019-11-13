Ömerli'de hava destekli trafik denetimi

13.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:22

Ömerli ilçesinde drone ile yapılan kontrollerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Mardin Ömerli İlçesi Emniyet Amirliği ekiplerince "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde yapılan uygulamada, trafik ekipleri drone ile denetim yaptı. Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere para cezası kesildi.



Sürücü ve yolcuları kemer takmaları konusunda ikaz eden ekipler, hava destekli denetimlerin haftanın değişik günleri ve saatlerinde sürdürüleceğini kaydettiler.

Kaynak: AA