05.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:16

Ömerli'de "En güzel İstiklal Marşı'nı okuma" yarışması yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 99. yılı dolayısıyla lise, ortaokul, ilkokul ve ana sınıfı öğrencileri arasında "En güzel İstiklal Marşı'nı okuma" yarışması düzenlendi.

İstiklal Marşı'nı duygulu bir şekilde okuyan öğrencilerin aileleri kimi zaman gözyaşlarını tutamadı.

Yarışma sonucunda İdris Kurt, Zekiye İnci Kortak, Kübra Emen ve Elif Bili birinciliği elde etti.

Kaynak: AA