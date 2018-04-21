Ömerli'de Elektrik Altyapısı Yeraltına Alınacak

Mardin'in Ömerli ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) tarafından 3 milyon 500 bin liralık yatırım ile elektrik iletim hatlarının yer altına alınacağı belirtildi.

DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) müşteri memnuniyeti kriterlerine uygun yatırımlar gerçekleştiren DEDAŞ, sorumluluk bölgesinde şebekeyi güçlendirmek için yatırımlarına devam ediyor.

Bölgenin ücra köşelerine dahi hizmet götüren enerji şirketi, son olarak Mardin'in Ömerli ilçesinde enerji nakil hatlarını yeraltına almaya başladı.

Enerji güvenliğinin yanında kaliteyi de arttıracak bu yatırımla havai hatlar ve direklerin neden olduğu görüntü kirliliği de ortadan kalkmış olacak.

Yatırım ile DEDAŞ, ilçede 3,5 kilometre alçak gerilim ve orta gerilim kablosunu yeraltına alacak. İlçede 630 KVA gücünde yeni bir trafo tesisi kurulurken, 3 bin 50 yatay sayaç dönüşümü gerçekleştirilerek abone bilgileri güncellenecek.

Ayrıca ilçe merkezindeki cadde ve sokaklara 60 yeni aydınlatma direği dikilecek.

DEDAŞ Mardin İl Müdürü Memet Bulut, 3 milyon 500 bin liraya mal olacak yatırımın önemini belirterek, "Ömerli'deki abonelerimizin elektrik konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız yatırımlar köklü ve geleceğe yönelik yatırımlardır. Bu yatırımlar, vatandaşların yaşam kalitesine büyük kazanımlar sağlıyor. Yatırımlarla birlikte halkın memnuniyetinin artması da bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.