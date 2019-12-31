Ömerli'de çiftçilere eğitim

31.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:06

Ömerli ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim çalışması yapıldı.

Ömerli ilçesinin Salihköy mahallesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere eğitim verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Kahraman tarafından çiftçi eğitimi, yayım ve enformasyon çalışmaları kapsamında tarımsal desteklemeler, arıcılık, hayvan yetiştirme, hayvan alımı ve satımında dikkat edilmesi gereken ve sürdürülebilir tarım konusunda bilgi verildi.

Veteriner hekim Mustafa Demirtaş ve ziraat mühendisi Aytan Akbulut, hayvancılık ve tarım konusunda sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA