Ömerli'de Bilim Fuarı Düzenlendi

Ömerli ilçesinde Bilim Fuarı açıldı.

Ömerli ilçesinde Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, okul bahçesinde açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda görücüye çıktı.

Fuarın açılışını, Jandarma Birlik Komutanı Bülent Keskinsoy, İlçe Emniyet Amiri Erdal Tunçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi yaptı.

Çiftçi, öğrencilerin hazırladığı projelerin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin soyut düşüncelerini bu proje kapsamında somut hale getirtmelerinin, hem kendileri hem de ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydeden Çiftçi, "Ülke genelinde hayata geçirilen bu proje ile geleceğin mucitlerini ortaya çıkarmak mümkün olabilir. Öğrencilere araştırmacı bir yapı kazandırılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Gazi Yatılı Bölge Ortaokulunun müdürü Rıdvan Akyol da "Fuarı açmamızdaki amacımız bilimsel deney ve araştırmalarımızı bölgenin gençlerine, çocuklarına göstermek ve onları bilimle tanıştırıp bilimsel çalışmaları tabana yaymak. Böylece imkanı olmayan gençlerin bu bilimsel çalışmaları görüp onlara bir vizyon motivasyon sağlamaktır." dedi.